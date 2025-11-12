Eishockey: Ingolstadt gewinnt torreiches Königsklassen-Duell

SID 12.11.2025 • 22:08 Uhr Für den möglichen Viertelfinal-Einzug am 19. November haben die Panther nun alle Trümpfe in der Hand.

Der ERC Ingolstadt hat seine starke Form auch in der Champions Hockey League (CHL) bewiesen. Im Achtelfinal-Hinspiel besiegte der Vierte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg mit 6:2 (3:1, 1:0, 2:1). Für den möglichen Viertelfinal-Einzug am 19. November (19.15 Uhr) haben die Panther nun alle Trümpfe in der Hand.

Mit 29 Toren in den letzten vier Siegen vor der Länderspielpause hatte sich das Team von Headcoach Mark French, der als Teil des Coaching Staff der deutschen Nationalmannschaft den Deutschland Cup gewann, zuvor in ausgezeichneter Form präsentiert.

Ungefährdeter Sieg für die Panther

Gegen Salzburg setzte der ERC diesen Trend in eigener Halle fort. Dreifachtorschütze Riley Barber (6., 35., 54.), Philipp Krauß (15., 44.) und Myles Powell (16.) trafen beim ungefährdeten Sieg für die Panther. Tyler Lewington (14.) und Lukas Hörl (43.) waren für die Gäste erfolgreich.