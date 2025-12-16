Aufholjagd nicht belohnt: Ingolstadt scheidet in der CHL aus

SID 16.12.2025 • 20:29 Uhr Der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga ist im Viertelfinale beim schwedischen Topklub Frölunda einer Überraschung nahe.

Der ERC Ingolstadt hat nach einem leidenschaftlichen Kampf eine Überraschung im Viertelfinale der Champions Hockey League knapp verpasst. Der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) war beim 2:2 (0:0, 2:1, 0:1) im Rückspiel beim schwedischen CHL-Rekordsieger Frölunda Göteborg der Verlängerung nahe, für den erstmaligen Einzug in die Vorschlussrunde reichte es nach dem 1:3 im ersten Duell aber nicht.

Leon Hüttl (32.) und Abbott Girduckis (36.) drehten die Partie zugunsten des ERC, der für die Verlängerung benötigte dritte Treffer fiel trotz großer Bemühungen aber nicht mehr. Ein Powerplay kurz vor Schluss ließ die Mannschaft von Trainer Mark French ungenutzt.

Die Schweden, die die heimische Liga souverän anführen und wettbewerbsübergreifend nur sechs von 35 Spielen verloren, waren durch Mads Kongsbak Klyvö (27.) in Führung gegangen. Als Ingolstadt seinen Goalie Nico Pertuch für einen weiteren Angreifer vom Eis genommen hatte, traf Max Lindholm 16 Sekunden vor dem Ende zum 2:2.