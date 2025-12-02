Ingolstadt steht vor dem Aus

SID 02.12.2025 • 21:46 Uhr Gegen den viermaligen Champion Frölunda steht der ERC Ingolstadt nach der Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel mit dem Rücken zur Wand.

Der ERC Ingolstadt steht in der Champions Hockey League (CHL) vor dem Aus. Im Viertelfinal-Hinspiel gegen den viermaligen CHL-Champion Frölunda HC aus Schweden unterlag das Team von Trainer Mark French 1:3.

Für das Rückspiel in Göteborg (16. Dezember) steht das Team aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) somit mit dem Rücken zur Wand.

CHL: Ingolstadt gibt Führung aus der Hand

Ingolstadt, das sich zum ersten Mal überhaupt für ein CHL-Viertelfinale qualifiziert hatte, erwischte den besseren Start.

Doch auf den Führungstreffer von Leon Hüttl (12.) antworteten die Gäste vor 2780 Fans mit Toren durch Jere Innala (21.), Henrik Tömmernes (33.) und Linus Högberg (52.). Frölunda gilt auch in diesem Jahr als einer der Favoriten auf den Titel.