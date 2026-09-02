CHL-Auftakt: Berlin, Köln und Mannheim vor Saisonstart

SID 02.09.2026 • 11:47 Uhr Zwei Wochen vor dem Beginn der DEL-Saison starten drei Klubs bereits in die neue Spielzeit. In der CHL warten zum Auftakt direkt attraktive Gegner.

Zwei Debüts, ein Wiedersehen und ein lang erwartetes Comeback: Die Klubs aus der Deutschen Eishockey Liga starten ab Donnerstag unter besonderen Vorzeichen in die neue Saison der Champions Hockey League. Während bei den Eisbären Berlin etwa Trainer Éric Dubois sein Pflichtspieldebüt feiert, kommt es bei den Kölner Haien direkt zu einem emotionalen Wiedersehen.

Nach dem Auftakt bei Red Bull Salzburg am Donnerstag (19.15 Uhr) trifft der Vizemeister, bei dem mit Thomas Berglund ebenfalls ein neuer Coach sein Debüt gibt, am zweiten Spieltag am Samstag auf Tappara Tampere um Ex-Trainer Kari Jalonen. Die Haie nehmen zudem erstmals seit 2014 wieder an der CHL teil.

CHL? „Der Lohn für die harte Arbeit“

Die erst zweite Teilnahme sei „der Lohn für die harte Arbeit der vergangenen Jahre“, betonte Kapitän Moritz Müller. Die CHL sei „ein großartiger Wettbewerb, weil wir auf die besten Mannschaften aus verschiedenen Ländern treffen und uns mit neuen Gegnern und Herausforderungen messen können“, sagte Berglund.

Dazu zählt für die Haie auch das Duell mit Rekordsieger Frölunda HC aus Göteborg am dritten Spieltag. Der deutsche Meister aus Berlin tritt zum Auftakt sowohl am Freitag (19.45 Uhr) als auch am Sonntag (15.45 Uhr) in der Schweiz an – Gegner sind der Genève-Servette HC und der HC Davos. Die Adler Mannheim empfangen die Växjö Lakers (Freitag, 19.30 Uhr) und den schwedischen Meister Skelleftea AIK (Sonntag, 17.00 Uhr).