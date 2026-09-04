CHL: Eisbären verlieren Auftaktspiel in Genf

SID 04.09.2026 • 22:12 Uhr Die Berliner kassieren beim Champion von 2024 ein 2:6. Mannheim schlägt die Växjö Lakers.

Für die Eisbären Berlin hat die Saison in der Champions Hockey League (CHL) mit einer klaren Niederlage begonnen. Beim Schweizer Spitzenklub Servette Genf, CHL-Champion von 2024, unterlag der deutsche Eishockeymeister am Freitagabend 2:6 (1:2, 1:1, 0:3). Adler Mannheim schlug die Växjö Lakers aus Schweden 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Berlin kämpfte sich nach einem frühen 0:2-Rückstand durch Tore von Gabriel Fontaine (19.) und Ty Ronning (31.) zurück, doch Sakari Manninen brachte Genf Sekunden vor der zweiten Pause wieder nach vorn (40.). Im Schlussdrittel erhöhten Markus Granlund (49.), James Vesey (54.) und Noah Rod (58.), vor dem letzten Treffer hatte der neue Eisbären-Cheftrainer Éric Dubois Torhüter Jack LaFontaine rausgenommen.

Mannheim nach Doppelschlag auf Siegkurs

Matthias Plachta (22.) und John Gilmour (23.) brachten Vizemeister Mannheim per Doppelschlag auf 2:0 nach vorn. Dennis Rasmussen verkürzte (26.) für Växjö, Justin Schütz (60.) stellte mit einem Schuss ins leere Tor den Endstand her. Die Kölner Haie hatten am Donnerstag bei Red Bull Salzburg 5:2 gewonnen. Am Samstag geht es für den KEC in Finnland bei Tappara Tampere weiter.