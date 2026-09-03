CHL: Verletzungssorgen trüben Haie-Sieg

SID 03.09.2026 • 21:49 Uhr Die Kölner Haie starten mit einem Erfolg in die Champions Hockey League. Dominik Bokk und Maximilian Kammerer kehren nach harten Checks jedoch nicht mehr in die Partie zurück.

Die Kölner Haie sind mit einem Erfolg in die Champions Hockey League (CHL) gestartet. Zum Saisonauftakt gewann der Hauptrundensieger der vergangenen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim EC Red Bull Salzburg mit 5:2. Einzige Wermutstropfen sind die Verletzungssorgen um die Stürmer Dominik Bokk und Maximilian Kammerer, die jeweils nach harten Checks behandelt werden mussten. Beide gingen anschließend in die Kabine und kehrten nicht mehr ins Spiel zurück.

Die Treffer für die Haie erzielten Patrick Russell (17.), Neuzugang Marcel Noebels mit einem Doppelpack (17., 44.), Gregor McLeod (30.) und Louis-Marc Aubry in Unterzahl (40.). Bereits am Samstag (16.00 Uhr/MagentaTV) sind die Kölner am zweiten Spieltag zu Gast bei Tappara Tampere in Finnland, dem Verein des ehemaligen Trainers Kari Jalonen.