Wiedersehen mit Ex-Trainer Jalonen: Haie bezwingen Tappara

Die Kölner Haie haben ihren gelungenen Saisonstart in der Champions Hockey League (CHL) bestätigt: Am zweiten Spieltag gewann der Hauptrundensieger der abgelaufenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim finnischen Meister Tappara Tampere nach Verlängerung mit 5:4 (2:0, 1:3, 1:1, 1:0) und bleibt nach dem 5:2 beim EC Red Bull Salzburg ohne Niederlage.
Haie siegen bei Jalonen-Wiedersehen
In der Overtime gewinnt Köln auch das zweite Spiel der neuen Champions-League-Saison.
Die Kölner Haie in der Champions Hockey League
© Picture Alliance/SID/Andreas Dick
Beim Wiedersehen mit Ex-Cheftrainer Kari Jalonen, der die Kölner in den vergangenen beiden Spielzeiten betreut hatte, erzwangen Patrick Russell (6., 19.) und Neuzugang Marcel Noebels (39., 44.) jeweils mit einem Doppelpack die Overtime für die Haie. Für den Gamewinner nach der regulären Spielzeit sorgte letztlich Ryan MacInnis (62.).
Insgesamt nehmen 24 Mannschaften an der CHL teil. In der Ligaphase geht es jeweils gegen sechs unterschiedliche Gegner. Alle Teams werden in einer Gesamttabelle aufgeführt, 16 schaffen es in die K.o.-Runde. Die DEL startet erst am 17. September in die neue Saison.