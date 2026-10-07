Die Adler Mannheim lösen mit viel Mühe das Achtelfinalticket. Auch Köln und Berlin siegen. Die Eisbären sind aber noch nicht durch.

Die Adler Mannheim sind den Kölner Haien mit Mühe in die K.o.-Runde der Champions Hockey League (CHL) gefolgt. Gegen den bisher sieglosen polnischen Meister GKS Tychy setzten sich die Adler in einem unerwartet umkämpften Duell mit 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 2:1) im Penalty-Shootout durch. Die Eisbären Berlin brachten derweil den dritten Sieg in Serie ins Ziel und können das Achtelfinalticket am letzten Vorrundenspieltag aus eigener Kraft lösen.

Der Meister steht nach einem 4:3 (3:0, 1:1, 0:2) bei EC Red Bull Salzburg bei neun Punkten, muss als Tabellenelfter am letzten Spieltag gegen den Klagenfurter AC den letzten Schritt aber noch gehen. Gabriel Fontaine (6.), Korbinian Geibel (10.), Liam Kirk (13.) und Jean-Luc Foudy (21.) erzielten die Tore. Zwei Niederlagen zum Auftakt hatten die Berliner unter Zugzwang gesetzt.

Die bereits seit dem vierten Spieltag für das Achtelfinale qualifizierten Haie wahrten gegen den dänischen Meister Herning Blue Fox ihre weiße Weste. Gegen die sieglosen Dänen gelang ein 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Es war der fünfte Sieg im fünften Spiel.

Patrick Russel (16./26.) und Maxi Kammerer (21.) trafen für Köln. In Mannheim verwandelte Nicolas Mattinen vor mehr als 4000 Zuschauerinnen und Zuschauern den entscheidenden Penalty.