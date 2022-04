Eishockey: Hansson wird neuer Trainer der DEG

Der Schwede Roger Hansson wird bei der Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Nachfolger des bisherigen Cheftrainers Harold Kreis. Der 54-Jährige, der einen Vertrag bis 2024 erhält, war zuletzt beim Schweizer Klub EV Zug im Nachwuchsbereich tätig, davor in verschiedenen Positionen bei Rögle BK in Schweden.