Eishockey-Hammer: Eisbären Berlin holen Talent Tobias Krestan

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat Nachwuchsnationalspieler Tobias Krestan verpflichtet. Wie der Hauptstadtklub am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 18-Jährige einen Vertrag über zwei Spielzeiten.
Eisbären verpflichten Nachwuchsnationalspieler
Der 18-Jährige war im Juni als einziger Deutscher im NHL-Draft ausgewählt worden.
Krestan wechselt nach Berlin
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Krestan reift bei Eisbären Berlin
„Wir freuen uns, mit Tobias Krestan einen weiteren hochtalentierten deutschen Nachwuchsspieler bei uns zu begrüßen“, sagte Stéphane Richter, Sportdirektor der Eisbären: „Tobias hat riesiges Potenzial, welches er bei uns weiter ausschöpfen möchte. In enger Abstimmung mit den LA Kings haben wir zusammen beschlossen, dass Tobias bei uns weiter reifen und die nächsten Schritte in seiner Profi-Laufbahn nehmen soll.“
Krestan war im vergangenen Juni als einziger deutscher Spieler im NHL-Draft ausgewählt worden, Los Angeles zog den Stürmer in der siebten Runde an Position 209. Ende April hatte er mit der U18-Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft der Top Division in der Slowakei teilgenommen.