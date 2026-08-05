Eishockey-Hammer: Eisbären Berlin holen Talent Tobias Krestan

SID 05.08.2026 • 11:42 Uhr Der 18-Jährige war im Juni als einziger Deutscher im NHL-Draft ausgewählt worden.

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat Nachwuchsnationalspieler Tobias Krestan verpflichtet. Wie der Hauptstadtklub am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 18-Jährige einen Vertrag über zwei Spielzeiten.

Krestan reift bei Eisbären Berlin

„Wir freuen uns, mit Tobias Krestan einen weiteren hochtalentierten deutschen Nachwuchsspieler bei uns zu begrüßen“, sagte Stéphane Richter, Sportdirektor der Eisbären: „Tobias hat riesiges Potenzial, welches er bei uns weiter ausschöpfen möchte. In enger Abstimmung mit den LA Kings haben wir zusammen beschlossen, dass Tobias bei uns weiter reifen und die nächsten Schritte in seiner Profi-Laufbahn nehmen soll.“