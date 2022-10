DEL: Nächste Pleite für Bremerhaven - auch Mannheim verliert

Wie Bremerhaven musste auch Titelanwärter Mannheim einen Rückschlag hinnehmen. Nach drei Siegen in Serie verlor das Team von Bill Stewart bei den Nürnberg Ice Tigers mit 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) und liegt in der Tabelle weiter sechs Punkte hinter den Fischtown Pinguins. Die frühe Führung durch Adler-Stürmer Tim Wohlgemuth (2.) konterten Nürnbergs Angreifer Patrick Reimer (8.) und Gregor MacLeod (18.). In der Schlussminute stellte Daniel Schmölz auf 3:1, Wolgemuths zweiter Treffer des Tages zwanzig Sekunden vor der Schlusssirene kam für die Adler zu spät.