Eisbären-Trainer? Rankel fehlt Erfahrung

André Rankel ist neuer Eishockey-Bundestrainer. Für den Posten als Cheftrainer bei den Eisbären Berlin sei er noch zu unerfahren. Sportdirektor Stéphane Richer lässt aber eine Hintertür offen.

André Rankel wurde überraschend neuer Eishockey-Bundestrainer. Für den Posten als Chefcoach bei seinem langjährigen Verein Eisbären Berlin wurde Rankel indes noch nicht für erfahren genug befunden. Dies ließ Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer am Rande des DEL-Auftakts gegen die Straubing Tigers bei Magenta TV durchblicken – und machte ein Versprechen für die weitere Zukunft.

Stéphane Richer: Rankel ideal für DEB

„Ich habe mit André gesprochen. Es ist sicher, dass André eines Tages Trainer bei den Eisbären Berlin wird. Die Zeit wäre zu früh für uns als Head Coach gekommen“, sagte Richer, der zur neuen Saison den Kanadier Éric Dubois als Nachfolger für den langjährigen Erfolgstrainer Serge Aubin verpflichtet hatte.

Für das DEB-Team sei Rankel, bis zum DEB-Engagement seit 2023 Assistent in Berlin, laut Richer aber bestens geeignet. „André war ein wichtiger Teil unseres Coaching Staffs. Er kennt deutsches Eishockey schon lange“, sagte Richer, der vor Aubin die Eisbären trainiert hatte: „Ich glaube, dass ein Job bei einem Klub und ein Job bei einer Nationalmannschaft ein bisschen anders sind. Ich glaube, dass André der perfekte Mann für die Nationalmannschaft ist.“