DEL: Berlin verliert Kellerduell - München baut Serie aus

Derweil zieht der Vize-Meister aus München dank eines 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)-Kantersieges in Iserlohn weiter ungestört seine Kreise an der Tabellenspitze. Nach der Führung durch Nationalspieler Justin Schütz (19.) schraubte das Team von Coach Don Jackson den Spielstand kontinuierlich in die Höhe. Dank des siebten DEL-Siegs in Folge beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Adler Mannheim bereits acht Zähler.