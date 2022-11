Eisbären entschuldigen sich bei Müller-Familie

Der Titelverteidiger aus der Hauptstadt kommt in der bisherigen Spielzeit nicht in Schwung und rangiert im Tabellenkeller. Das 2:3 (2:2, 0:1, 0:0) am Dienstag beim Lieblingsgegner Kölner Haie bedeutete die bereits zehnte Niederlage im 16. Spiel für den Meister. Die vergangenen zwölf Duelle mit den Haien hatte Berlin jeweils gewonnen.