Winter Game: "Nervenkitzel" bei Haie-Kapitän Müller

"Surreal" - so beschreibt Eishockey-Nationalspieler Moritz Müller den Moment des Einlaufens ins Kölner RheinEnergie-Stadion in einem Video der Kölner Haie. Dort, wo normalerweise die Fußballer des 1. FC Köln ihre Heimspiele austragen, steigt am Samstag (16.30 Uhr/MagentaSport und ServusTV) das fünfte Winter Game der Deutschen Eishockey Liga (DEL), das dieses Jahr zwischen Müllers Haien und den Adler Mannheim ausgetragen wird.