DEL: Adler verlieren erstes Spiel unter Eakins

Neuer Cheftrainer, altes Leid: Nach dem enttäuschenden Saisonstart finden die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter nicht in die Spur. In Spiel eins unter Headcoach Dallas Eakins verlor der Tabellenneunte das Derby bei den Schwenninger Wild Wings 1:3 (1:1, 0:0, 0:2), für Mannheim war es im November die siebte Pleite im neunten Auftritt.