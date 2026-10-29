DEL: Augsburg siegt im Kellerduell

Nach vier Niederlagen gewinnen die Panther gegen Frankfurt. Der Abstand zum Schlusslicht wächst auf sieben Punkte.

Die Augsburger Panther haben ihre Niederlagenserie beendet und wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gesammelt. Im Kellerduell bezwangen die Schwaben nach vier Pleiten in Folge die Löwen Frankfurt mit 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung.

Damit setzte sich der AEV als Tabellenzehnter zwei Punkte von den Hessen ab. Der Abstand zum Schlusslicht Iserlohn Roosters wuchs vorerst auf sieben Zähler.

Entscheidung in der Overtime

Ty Glover brachte die Gäste früh in Führung (5.). Die Augsburger investierten viel und drängten auf den Ausgleich, Nationalspieler Alexander Blank traf zum hochverdienten 1:1 (26.).

92 Sekunden vor Schluss ließ Trevor Parkes Augsburg erneut jubeln, doch 61 Sekunden später erzwang Eric Uba die Verlängerung. Nationalspieler Tim Wohlgemuth sorgte in der Overtime für die Entscheidung (65.).