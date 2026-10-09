Die Eisbären springen an die Spitze der DEL, Iserlohn ist nach einem katastrophalen Auftritt Schlusslicht.

Meister Eisbären Berlin hat einen Patzer der Nürnberg Ice Tigers genutzt und die Tabellenführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an sich gerissen. Gegen die Grizzlys Wolfsburg gewann der Titelverteidiger 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) – und damit sein fünftes Spiel in Serie. Nürnberg hingegen verlor nach der Pleite im direkten Duell in der Vorwoche erneut. Nach dem 2:5 (0:0, 0:3, 2:2) gegen die Adler Mannheim sind die Franken nun Zweiter.

Berlin und Mannheim holen klare Siege

Nach dem 4:1 über Nürnberg zeigte Berlin auch gegen Wolfsburg eine konzentrierte Vorstellung, auch wenn die Treffer zunächst auf sich warten ließen. Frederik Tiffels (34./58.), Jean-Luc Foudy (36./Penalty), Liam Kirk (48.) und Andreas Eder (56.) sorgten für klare Verhältnisse.

In Nürnberg war Spannung bis kurz vor dem Ende geboten. Nach drei Mannheimer Treffern im Mitteldrittel stemmte sich Nürnberg im letzten Spielabschnitt gegen die Niederlage. Nach dem zwischenzeitlichen Nürnberger Anschluss durch Austin Magera (53.) sicherten Nicolas Mattinen (58.) und Leon Gawanke (59.) den Adlern den Sieg.

Eine Auswärtsreise zum Vergessen erlebten die Iserlohn Roosters. Bei den Straubing Tigers gab es ein 4:11 (1:5, 1:3, 2:3). Von der höchsten Liga-Niederlage war Iserlohn aber noch weit entfernt. 1996 verloren die Nürnberg Ice Tigers 1:14 gegen den EV Landshut. Weil jedoch parallel die Schwenninger Wild Wings bei den Kölner Haien 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) gewannen, ist Iserlohn nun Tabellenschlusslicht der DEL.