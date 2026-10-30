DEL: Köln gewinnt West-Derby in Krefeld

Die Haie setzen damit ihre kuriose Sieg-Niederlagen-Serie fort.

Die Kölner Haie haben das erste West-Derby in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seit knapp viereinhalb Jahren bei den Krefeld Pinguinen gewonnen. In einem lange offenen Spiel schossen Carlos Händel (44.) mit seinem ersten DEL-Tor, Frederik Storm (50./58.) und Patrick Russell (59.) erst im letzten Drittel das deutliche 4:0 (0:0, 0:0, 4:0) und damit den siebten Saisonsieg heraus.

Aufsteiger Krefeld, der am Mittwoch mit dem 6:0 gegen die Schwenninger Wild Wings seinen Negativlauf von fünf Pleiten in Serie beendet hatte, verpasste es, mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Rivalen heranzukommen. Köln bleibt Sechster und setzte drei Tage nach dem 5:6 nach Overtime gegen die Adler Mannheim seinen kuriosen Sieg-Niederlagen-Rhythmus fort: Weder zwei Siege noch zwei Niederlagen hintereinander gab es für die Haie in der Liga bisher.