Die Haie verpassen wieder den zweiten Sieg in Folge. Die Wild Wings gleichen erst spät aus - und schlagen dann in der Verlängerung zu.

Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihren kuriosen Sieg-Niederlage-Rhythmus fortgesetzt und kommen weiter nicht in Fahrt. Gegen die Schwenninger Wild Wings unterlag der KEC mit 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) nach Verlängerung, die Domstädter warten in dieser Saison damit weiter auf zwei Siege in Folge. Mirko Höfflin (63.) sicherte den Gästen mit seinem Treffer in der Overtime den Extrapunkt.

Wild Wings egalisieren späte Haie-Führung

Dabei hatten die Haie den ersehnten Erfolg bereits vor Augen. Markus Ljungh (56.) brachte Köln in der Schlussphase mit 2:1 in Führung, doch Hakon Hänelt (58.) schlug nur zwei Minuten später zurück und rettete Schwenningen in die Verlängerung. Zuvor hatte Philip Feist (26.) Haie-Goalie Janne Juvonen im kurzen Eck auf dem falschen Fuß erwischt und Daniel Fischbuch (38.) mit seinem dritten Saisontreffer ein Powerplay zum 1:1 genutzt.

Für die Wild Wings, die auf Platz 13 nun einen Punkt hinter Bremerhaven liegen, war es bereits der zweite Sieg gegen Köln innerhalb von elf Tagen, nachdem sie das erste Saisonduell mit 4:1 gewonnen hatten.

Ingolstadt zieht am KEC vorbei

Der KEC ist mit 16 Punkten Siebter, da der ERC Ingolstadt durch das 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) gegen die Grizzlys Wolfsburg vorbeizog. Peter Abbandonato (28.), Austen Keating (38.) und Daniel Schmolz (58.) trafen für die Bayern. Matt Choupani (31.) und Tyler Morley (56.) hatten für Wolfsburg zwischenzeitlich jeweils ausgeglichen.