DEL: Mannheim siegt in Plachtas Rekordspiel

Rekordspiel für Matthias Plachta: Der Silber-Held von Pyeongchang kommt zum 813. Mal für die Adler in der DEL zum Einsatz - Mannheim klettert auf Platz zwei.

Die Adler Mannheim sind im Rekordspiel von Matthias Plachta auf zwei der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geklettert.

Die Mannheimer gewannen am Freitag ihr Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), der Pyeongchang-Olympiazweite Plachta zog mit seinem 813. DEL-Einsatz für Mannheim am langjährigen Adler-Kapitän Marcus Kink vorbei.

Mannheims Matthias Plachta in seinem Rekordspiel Mannheims Matthias Plachta in seinem Rekordspiel © IMAGO/Eibner

DEL: Mannheim jagt Tabellenführer Berlin

Mit 23 Punkten liegt Mannheim hinter Meister Eisbären Berlin, der sich gegen die Augsburger Panther mühsam 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) durchsetzte und eine Partie weniger als die Adler gespielt hat. Neuer Dritter sind die Nürnberg Ice Tigers (22) nach einem 7:2 (3:1, 0:1, 4:0) gegen Aufsteiger Krefeld Pinguine. Red Bull München (21), wie Berlin erst mit elf Spielen, ist nach einem 2:0 gegen Schlusslicht Iserlohn Vierter.

Die Straubing Tigers (20) rutschten durch ein 3:4 (0:2, 0:1, 3:1) gegen die Kölner Haie auf Platz fünf ab, haben aber ebenfalls ein Spiel weniger absolviert.

Plachta glänzt – Heidl überragt

Der 35 Jahre alte Plachta, der in der Saison 2009/10 für Mannheim debütierte und bis auf ein einjähriges Nordamerika-Intermezzo seitdem das Adler-Trikot trägt, verbuchte an seinem Ehrentag einen Assist zum 2:0 von Patrick Brown (27.). Brooks Macek, der wie Plachta 2018 mit Deutschland Olympiasilber gewonnen hatte, war zum 1:0 (9.) erfolgreich. Zum Endstand traf Lukas Kälble (60.) ins leere Tor.

Überragende Spieler beim hohen Nürnberger Sieg war Thomas Heidl, der zwei Tore selbst erzielte und zwei Assists verbuchte. Münchens Matchwinner war Ryan Murphy, der spät zum 3:2 (56.) traf.