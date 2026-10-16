Der Meister und Spitzenreiter aus Berlin verliert nach sechs Siegen in Serie erstmals wieder.

Die Siegesserie der Eisbären Berlin ist im Topspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen den EHC Red Bull München gerissen. Der Meister und Tabellenführer verlor sein Heimspiel am Freitagabend mit 3:4 (2:1, 0:1, 1:2) und musste sich nach zuvor sechs Erfolgen nacheinander erstmals wieder geschlagen geben.

DEL: Adler punkten, Eisbären straucheln

Elis Hede (49.) und Yasin Ehliz (58.) entschieden die Partie zugunsten der auswärtsstarken Gäste, es war zudem die erste Berliner Heimniederlage der DEL-Saison. Ebenfalls 20 Punkte wie die Eisbären haben nun die Adler Mannheim nach einem 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)-Torfestival bei den Augsburger Panthern auf dem Konto.

Die Münchner liegen zwei Zähler dahinter auf dem dritten Rang. Vierter sind die Straubing Tigers (17), die sich am neunten Spieltag bei den Löwen Frankfurt mit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) durchsetzten.

Für die so stark in die Saison gestarteten Nürnberg Ice Tigers setzte sich der jüngste Negativtrend fort. Bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven unterlagen die Franken 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) und kassierten den vierten Rückschlag in Folge. Ebenfalls nichts zu holen gab es für die Kölner Haie, die sich mit 2:4 (0:2, 2:2, 0:0) bei den Iserlohn Roosters geschlagen geben mussten.