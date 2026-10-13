Der Torhüter hat bislang 176 Spiele in der DEL absolviert. Zuletzt spielte er in Frankfurt.

Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben auf den verletzungsbedingten Ausfall ihres Goalies Florian Bugl reagiert und Mirko Pantkowski von den Löwen Frankfurt verpflichtet. Der 28-Jährige soll das Torhütergespann der Niederbayern ergänzen und in Bugls Abwesenheit für personelle Sicherheit sorgen.

Pantkowski ersetzt verletzten Bugl

„Mit Mirko gewinnen wir einen erfahrenen Torhüter, der die DEL bestens kennt und sich schnell in unser Team integrieren kann“, sagte Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Tigers.

Pantkowski hat in seiner bisherigen Karriere neben den Löwen Frankfurt unter anderem für die Adler Mannheim, die Düsseldorfer EG und die Kölner Haie gespielt. In der vergangenen Saison absolvierte er 32 Partien für Frankfurt und erreichte dabei eine Fangquote von 88,2 Prozent. Bugl fällt mit einer nicht näher definierten Unterkörperverletzung langfristig aus.