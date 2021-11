Deutschland Cup: DEB-Team startet mit Sieg gegen Russland

Die weiteren Gegner beim Heimturnier sind am Samstag die Schweiz und am Sonntag die Slowakei (beide 14.30 Uhr/MagentaSport). Die Partien sind für Söderholm die letzte Möglichkeit, Kandidaten für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) auf internationalem Niveau zu testen. Zu großen Teilen steht das Olympia-Team um die NHL-Stars Leon Draisaitl, Philipp Grubauer und Moritz Seider bereits.