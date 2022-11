Deutschland Cup: Söderholm mit vier Debütanten und Bokk

In den Spielen gegen Dänemark, Österreich und die Slowakei soll seine Mannschaft "die Reaktionsschnelligkeit und Effizienz erhöhen, nicht so viel hin und her jagen, kontrollierter spielen und mehr Zeit in der offensiven Zone verbringen". Diese Fortschritte will der Bundestrainer als Vorbereitung auf die WM in Tampere und Riga (12. bis 28. Mai 2023) sehen.