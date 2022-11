Minuskulisse in Krefeld: Deutschland Cup zieht um

Nach der fünften Austragung verabschiedet sich der Deutschland Cup aus Krefeld. Das Heimturnier des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) findet an diesem Wochenende zum vorerst letzten Mal in der Arena des Zweitligisten Krefeld Pinguine statt. „Für die Zuschauer ist es sicher nicht mehr der Aha-Effekt“, gab DEB-Präsident Peter Merten am Freitag zu und kündigte an: „Wir wollen einen neuen Standort. In anderen Regionen ist das Interesse größer.“