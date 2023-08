Deutschland-Cup: DEB-Frauen eröffnen gegen Dänemark

Mit einem Spiel gegen Dänemark eröffnet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen am 8. November (19.45 Uhr) den diesjährigen Deutschland-Cup in Landshut. Das Männer-Team bestreitet sein erstes Match exakt 24 Stunden später ebenfalls gegen Dänemark. Es ist der erste Auftritt der Vize-Weltmeister nach dem Gewinn der WM-Silbermedaille im Mai in Tampere auf deutschem Eis.