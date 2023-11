Deutschland Cup: Dänemark deklassiert Österreich

Phillip Bruggisser (3.), Christopher Frederiksen (13.), Mathias From (23.), Patrick Russell (40.), Oliver Larsen (42.) und Lucas Andersen (50.) erzielten in Landshut die Tore für die Dänen, die zum Auftakt 1:4 gegen Gastgeber Deutschland verloren hatten. Für Österreich, am Samstag dem Team von Bundestrainer Harold Kreis mit 3:5 unterlegen, traf lediglich David Maier (57.). Nach der dritten Niederlage belegt der WM-14. in der Endtabelle den letzten Platz.