Deutschland Cup: DEB-Team hat zehnten Titelgewinn vor Augen

Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat den dritten Triumph in Folge beim Deutschland Cup vor Augen. Mit nur zwei Vize-Weltmeistern von Tampere bezwang das Team von Bundestrainer Harold Kreis Österreich nach 0:2-Rückstand noch mit 5:3 (0:1, 1:1, 4:1).

Zum insgesamt zehnten Titelgewinn beim Heimturnier würde der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ohne zahlreiche Stars bereits ein Punkt am Sonntag (14.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Slowakei reichen.

Schweiz-Profi Marc Michaelis (32./44.), die Münchner Filip Varejcka (45.) und Yasin Ehliz (47.) sowie der Schwenninger Daniel Pfaffengut (60.) drehten vor 4200 Zuschauern in Landshut mit ihren Toren das Spiel. Benjamin Baumgartner (10./28.) hatte die Österreicher, die zum Auftakt gegen die Slowaken mit 1:7 untergegangen waren, mit 2:0 in Führung gebracht und verkürzte in der Schlussphase (53.).