Deutschland Cup: DEB-Team mit Auftaktsieg gegen Dänemark

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat beim Deutschland Cup in Landshut einen erfolgreichen Auftakt gefeiert. Knapp sechs Monate nach dem Silber-Coup bei der WM in Finnland gewann das Team von Bundestrainer Harold Kreis bei ihrer Rückkehr auf heimischen Boden gegen Dänemark mit 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

Am Samstag (18.00 Uhr) trifft das DEB-Team im zweiten Spiel auf Österreich, weiterer Gegner ist am Sonntag (14.30 Uhr) die Slowakei. Die Frauen-Nationalmannschaft, die ihr Heimturnier erstmals parallel zu den Männern in derselben Halle austrägt, trifft nach ihrem Auftakterfolg gegen Dänemark am Mittwoch (1:0) noch auf Finnland (Freitag, 19.00 Uhr) und Tschechien (Samstag, 14.30 Uhr).