Deutschland Cup: Reise-Wirbel um deutschen Ex-NHL-Star

Lokalmatador Tobias Rieder wird bei seiner Rückkehr nach Landshut in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft nur ein kurzes Gastspiel geben.

Der ehemalige NHL-Profi läuft nur im Auftaktspiel des Vierländerturniers in seiner Heimatstadt auf, kündigte Bundestrainer Harold Kreis am Dienstag an. „Sein Klub möchte, dass er zeitig wieder zurück ist“, erklärte der Coach, „dafür haben wir absolut Verständnis.“