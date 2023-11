Eishockey: DEB-Frauen gewinnen Deutschland-Cup-Auftakt

Turnierpremiere geglückt: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einem knappen Sieg in die erste Auflage des Deutschland Cups der Frauen gestartet. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod gewann im bayrischen Landshut gegen Dänemark 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Jennifer Miller (29.) erzielte mit ihrem ersten Länderspieltor den Siegtreffer für die gastgebende Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

„Ein geiles Gefühl“ sei es, die erste deutsche Torschützin bei einem Deutschland-Cup überhaupt zu sein, sagte Miller nach ihrem Premierentor bei MagentaSport: „Ich bin superhappy.“ Im zweiten Spiel des Vier-Nationen-Turniers gewann Tschechien mit 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) gegen Finnland, Deutschlands nächsten Gegner am Freitag (19.00 Uhr/ MagentaSport ).

Der Deutschland Cup der Frauen wird in diesem Jahr erstmals parallel zum jährlich stattfindenden Männer-Turnier ausgetragen, das 1987 Premiere feierte. Die Partien werden noch bis zum 12. November in Landshut gespielt. Die DEB-Männer, amtierende Vize-Weltmeister, treffen auf Österreich, die Slowakei und zum Auftakt am Donnerstag (19:45/MagentaSport) ebenfalls auf Dänemark.