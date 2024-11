Deutschland Cup: DEB-Männer verlieren erneut - Frauen jubeln

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss beim Deutschland Cup in Landshut vorzeitig die Hoffnungen auf einen erneuten Gesamtsieg begraben. Beim enttäuschenden 2:6 (0:1, 1:1, 1:4) gegen die Slowakei verlor das Team von Bundestrainer Harold Kreis nach einem Geduldspiel mit langwierigen Unterbrechungen auch seine zweite Partie und verpasste damit den Triumph beim Heimturnier – anders als die Frauen.

Die Mannschaft von Trainer Jeff MacLeod hatte am Samstag dank eines 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) gegen Ungarn erstmals den Gesamtsieg geholt. Die Männer hatten den Deutschland Cup zuletzt dreimal in Folge gewonnen, ein vierter Erfolg wird nicht dazu kommen - auch bei einem Sieg im abschließenden Spiel gegen Österreich am Sonntag (15.00 Uhr/MagentaSport).