Deutschland Cup: DEB-Team will "guten Abschluss"

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hofft nach einem bislang enttäuschenden Deutschland Cup zumindest auf einen versöhnlichen Abschluss. "Jeder Spieler in der Kabine will ein Erfolgserlebnis haben", sagte Bundestrainer Harold Kreis bei MagentaTV mit Blick auf das abschließende Spiel in Landshut gegen Österreich am Sonntag (15.00 Uhr).