Sieg zum Abschluss: DEB-Team Zweiter beim Deutschland Cup

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat den Deutschland Cup in Landshut versöhnlich abgeschlossen. Nach zwei Niederlagen bezwang das Team von Bundestrainer Harold Kreis im letzten Spiel Österreich mit 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) und schob sich in der Endtabelle noch auf Platz zwei.

In einem intensiven Derby brachte der Wolfsburger Luis Schinko das deutsche Team in Führung (10.), das zuvor 5:6 nach Penaltyschießen gegen Dänemark und 2:6 gegen die Slowakei verloren hatte. Der Münchner Maximilian Daubner, der für den angeschlagenen Kölner Justin Schütz aus der Verteidigung in den Sturm rückte, erhöhte nach der schönsten Kombination des Spiels auf 2:0 (24.). Der starke Rückkehrer Tom Kühnhackl (34.), der Frankfurter Daniel Pfaffengut (47.), erneut Schinko (57.) und der Münchner Andreas Eder (60.) beseitigten die letzten Zweifel.