Deutschland Cup: DEB-Männer bezwingen Lettland

SID 06.11.2025 • 22:04 Uhr In einer umkämpften Partie bleibt die deutsche Auswahl lediglich 34 Sekunden in Rückstand.

Deutschlands Eishockey-Männer haben beim Warmlaufen für die Olympischen Winterspiele in Italien einen Auftaktsieg gefeiert.

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis setzte sich zum Start in den Deutschland Cup nach einer starken Vorstellung mit 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) gegen Lettland durch.

In Landshut geht es für die Spieler des Deutschen Eishockey-Bundes (DHB) neben Wiedergutmachung für den verpassten Gesamtsieg im Vorjahr auch um die Kaderplätze für die Winterspiele 2026.

Auf die Bewerberliste für Olympia trug sich am Donnerstagabend vor 2107 Zuschauern neben den Routiniers Dominik Kahun (7.), Yasin Ehliz (12.) und Marc Michaelis (58.) auch Verteidiger Phillip Sinn (44.) mit seinem ersten Länderspieltor ein.

In Niederbayern steht für die DEB-Auswahl viel auf dem Spiel: Ein letztes Mal können sich die Nominierten abseits des Liga-Alltags ins Rampenlicht spielen. Die Konkurrenz ist riesig, die Devise von Kreis klar: „Keine Versprechungen“ gibt es vom Bundestrainer. Insgesamt 25 Spieler dürfen nach Mailand und Cortina reisen, die Plätze neben den gesetzten NHL-Profis sind heiß begehrt.

Ein „intensives Spiel“ kündigte Kreis bei MagentaSport folglich an, bei zähen Anfangsminuten mussten sich die Zuschauer in Landshut allerdings noch gedulden.

Dann setzten die Gäste durch Deniss Smirnovs (6.) den Startschuss zum munteren Schlagabtausch - ganze 34 Sekunden durften sich die Letten allerdings freuen, ehe Schweiz-Legionär Kahun eiskalt zuschlug. Wenig später erhöhte Ehliz.

„Laufkundschaft“ sei der Olympiateilnehmer aus Lettland nicht, warnte DEB-Sportvorstand Christian Künast im ersten Pausendrittel, die deutsche Auswahl brachte ihren Gegner im zweiten Abschnitt aber schnell in Probleme. Nur die Durchschlagskraft fehlte, zudem musste Kahun verletzungsbedingt vom Eis.

Erst zu Beginn des letzten Spielabschnitts zeigte sich das Team von Kreis dann wieder treffsicher, Sinn legte nach. Nachdem Lettland den Torhüter rausgenommen hatte, erzielte Michaelis den Endstand.