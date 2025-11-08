Deutschland Cup: DEB-Männer unterliegen starken Österreichern

SID 08.11.2025 • 20:58 Uhr Die deutschen Eishockey-Spieler zeigten im Vergleich zum Auftaktsieg ein anderes Gesicht.

Deutschlands Eishockey-Männer haben auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Italien einen herben Dämpfer kassiert. Beim Deutschland Cup in Landshut unterlag das Team von Bundestrainer Harold Kreis im zweiten Spiel gegen starke Österreicher mit 2:5 (0:1, 1:1, 1:3). Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt aber erst am Sonntag gegen die Slowakei (14.45 Uhr/MagentaSport).

Im Vergleich zum dominanten Auftaktsieg gegen Lettland (4:1) zeigte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Samstagabend viel Luft nach oben. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Kapitän Moritz Müller (30.) genügte gegen den bissigen Nachbarn nicht, spät traf noch Philipp Preto (58.). Für die Österreicher, die als einzige der vier in Landshut vertretenen Nationen nicht für die Winterspiele qualifiziert sind, waren Vinzenz Rohrer (15., 52.), Paul Huber (32.), Leon Wallner (41.) und Dominic Zwerger (55.) erfolgreich.