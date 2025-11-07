Deutschland Cup: Kahun und Kälble fallen aus, Preto rückt nach

SID 07.11.2025 • 12:30 Uhr In Dominik Kahun fehlt den deutschen Eishockey-Männern im weiteren Turnierverlauf in Landshut eine wichtige Stütze.

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis muss beim Deutschland Cup in Landshut weitere personelle Ausfälle hinnehmen.

Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitag mitteilte, fällt Dominik Kahun vom Schweizer Erstligisten Lausanne HC verletzungsbedingt für den Rest des Turniers aus. Auch Lukas Kälble von den Adler Mannheim wird in Landshut nicht mehr zum Einsatz kommen.

Kahun musste das Eis beim Auftaktspiel gegen Lettland (4:1) bereits im zweiten Drittel verletzungsbedingt verlassen. Auch Kälble fehlte am Ende der Begegnung, bei dem Verteidiger handele es sich laut Verband allerdings lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme. Für den Mannheimer wird Phillip Preto (ERC Ingolstadt) nachnominiert, der 24-Jährige wird im Laufe des Nachmittags zur Mannschaft stoßen.