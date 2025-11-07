Newsticker
Deutschland Cup: Kahun und Kälble fallen aus, Preto rückt nach

Eishockey-Star fehlt DEB-Team

In Dominik Kahun fehlt den deutschen Eishockey-Männern im weiteren Turnierverlauf in Landshut eine wichtige Stütze.
Kahun erzielte gegen Lettland den Ausgleich
Kahun erzielte gegen Lettland den Ausgleich
© IMAGO/ActionPictures/SID/-
SID
Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis muss beim Deutschland Cup in Landshut weitere personelle Ausfälle hinnehmen.

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis muss beim Deutschland Cup in Landshut weitere personelle Ausfälle hinnehmen.

Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitag mitteilte, fällt Dominik Kahun vom Schweizer Erstligisten Lausanne HC verletzungsbedingt für den Rest des Turniers aus. Auch Lukas Kälble von den Adler Mannheim wird in Landshut nicht mehr zum Einsatz kommen.

Kahun musste das Eis beim Auftaktspiel gegen Lettland (4:1) bereits im zweiten Drittel verletzungsbedingt verlassen. Auch Kälble fehlte am Ende der Begegnung, bei dem Verteidiger handele es sich laut Verband allerdings lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme. Für den Mannheimer wird Phillip Preto (ERC Ingolstadt) nachnominiert, der 24-Jährige wird im Laufe des Nachmittags zur Mannschaft stoßen.

In Niederbayern bekommt es die deutsche Auswahl nach dem Auftaktsieg gegen Lettland (4:1) am Samstag und Sonntag mit Österreich (18.45 Uhr) und der Slowakei (14.45 Uhr/beide MagentaSport) zu tun.


