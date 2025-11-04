Deutschland Cup: Rieder fällt aus, Tuomie rückt nach

SID 04.11.2025 • 10:57 Uhr Kurz vor dem Start des Turniers in Landshut hat Bundestrainer Harold Kreis einen Ausfall zu beklagen.

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat kurz vor dem Deutschland Cup eine personelle Änderung vornehmen müssen. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) zwei Tage vor dem Turnierstart am Donnerstag gegen Lettland (19.45 Uhr/MagentaSport) mitteilte, fällt Tobias Rieder von Red Bull München verletzungsbedingt aus. Für den früheren NHL-Stürmer wurde Vizeweltmeister Parker Tuomie (Kölner Haie) nachnominiert.