Deutschland Cup: Rieder fällt aus, Tuomie rückt nach

Kurz vor dem Start des Turniers in Landshut hat Bundestrainer Harold Kreis einen Ausfall zu beklagen.
SID
Kurz vor dem Start des Turniers in Landshut hat Bundestrainer Harold Kreis einen Ausfall zu beklagen.

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat kurz vor dem Deutschland Cup eine personelle Änderung vornehmen müssen. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) zwei Tage vor dem Turnierstart am Donnerstag gegen Lettland (19.45 Uhr/MagentaSport) mitteilte, fällt Tobias Rieder von Red Bull München verletzungsbedingt aus. Für den früheren NHL-Stürmer wurde Vizeweltmeister Parker Tuomie (Kölner Haie) nachnominiert.

Nach dem Auftakt gegen die Letten bekommt es die deutsche Auswahl am Samstag und Sonntag mit Österreich (18.45 Uhr) und der Slowakei (14.45 Uhr/alle live und kostenfrei bei MagentaSport) zu tun. Das Turnier in Landshut ist die letzte Maßnahme der Nationalmannschaft vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo (5. bis 22. Februar).

