Ugbekile fällt für Deutschland Cup aus

SID 06.11.2025 • 14:16 Uhr Der Verteidiger der Iserlohn Roosters reist angeschlagen ab. Bundestrainer Kreis verzichtet auf eine Nachnominierung.

Kurz vor dem Start des Deutschland Cups muss Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis einen weiteren personellen Ausfall verkraften. Verteidiger Colin Ugbekile (26) von den Iserlohn Roosters reiste angeschlagen vom Team ab und wird beim diesjährigen Turnier in Landshut nicht zum Einsatz kommen. Auf eine Nachnominierung verzichtet Kreis, das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstag wenige Stunden vor dem Auftaktduell mit Lettland (19.45 Uhr/MagentaSport) bekannt.

Zuvor war bereits Tobias Rieder von Red Bull München ausgefallen. Für den früheren NHL-Stürmer wurde Vizeweltmeister Parker Tuomie (Kölner Haie) nachträglich berufen.