SPORT1 zeigt Spiele der WM-Vorbereitung der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft LIVE

Am Samstag, 30. April, trifft Deutschland live ab 16:55 Uhr in Dresden auf die Slowakei. An diesen Gegner hat man keine guten Erinnerungen: Beim Olympischen Turnier in Peking setzte es eine 0:4-Niederlage. Im Anschluss holte die Slowakei sensationell Bronze und damit die erste Eishockey-Medaille in der Geschichte.