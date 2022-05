Eishockey-WM 2022: NHL-Star Tim Stützle über das große Geheimnis des DEB-Teams

Stützle: Ich will auf dem Eis eine Führungsrolle übernehmen. Ich bin noch sehr jung, aber die NHL-Erfahrung wird mir auf jeden Fall helfen. Wir haben eine klasse Truppe. Wir verstehen uns alle sehr gut und haben super coole Charaktere in der Mannschaft. Wir haben auch Jungs, die in der Kabine mal aufstehen und was sagen - zum Beispiel der Mo (Moritz Seider, Anm. d. Red.), unser Kapitän. Ich denke, dass auch jeder seine eigene Rolle kennt und ganz genau weiß, was er zu tun hat. Das hilft ungemein.