Eishockey-WM 2022: Termine, Spielplan, Gruppen, Modus, Favoriten, DEB-Kader & TV-Übertragung

Die Vorrunde der Eishockey-WM 2022 beginnt am 13. Mai und endet am 24. Mai. Die Finalrunde beginnt am 26. Mai 2022, sodass alle Teams mindestens einen Ruhetag haben. Am 28. Mai steigen die Semifinals. Das Endspiel sowie das Spiel um Bronze finden am 29. Mai statt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Eishockey-WM)