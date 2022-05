Eishockey-WM 2022: Turnier-Aus für Tim Stützle - nach "Beratungen" mit NHL-Team

Der Stürmer von den Senators war beim 3:2-Sieg am Montag in der „Helsingin Jäähalli“ gegen Außenseiter Frankreich nach einem Check gegen sein Knie im ersten Drittel vom Eis in die Kabine gehumpelt und nicht mehr zurückgekehrt. Gegen Dänemark (1:0) und Italien (9:4) hatte der 20-Jährige nicht im Kader gestanden.