Eishockey-WM: Dänemark schlägt Außenseiter Italien

Dänemark hat sich bei der Eishockey-WM in Finnland nach der 0:6-Pleite gegen die Schweiz zurückgemeldet. Das Team von Trainer Heinz Ehlers mühte sich zu einem 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) gegen Außenseiter Italien und zog in der Gruppe A an der punktgleichen deutschen Mannschaft (beide 6) vorbei. Dänemark ist Dritter, die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) Vierter.