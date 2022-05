Eishockey-WM: "Heimlicher Star" Kai Wissmann ist ein früher DEB-Gewinner

Bei Olympia war Wissmann nicht dabei, auch beim Deutschland Cup im vergangenen November erst als Nachrücker. Wissmann aber empfahl sich weiter mit konstant starken Auftritten: In der PENNY-DEL-Saison war er der Verteidiger mit der zweitbesten Plus-Minus-Bilanz - also dem Verhältnis Tore/Gegentore, wenn er auf dem Eis steht. Wissmanns Quote von +8 wurde nur von Vereins- und DEB-Kollege Jonas Müller übertroffen (+10).