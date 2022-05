Söderholm lässt Nominierung von Reichel und Gawanke offen

Nach dem Play-off-Aus von Lukas Reichel und Leon Gawanke in der zweitklassigen nordamerikanischen Eishockeyliga AHL hat sich Bundestrainer Toni Söderholm eine Nachnominierung des Duos für die WM in Finnland offengehalten. Er warte auf eine Antwort, „wie es bei den beiden gesundheitlich ausschaut. Dann entscheiden wir, was wir tun“, sagte der 44-jährige Finne am Montag.