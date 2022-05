Eishockey-WM: Tampere und Riga Ersatz-Ausrichter für Russland

Die 86. WM soll vom 12. bis 28. Mai 2023 stattfinden. Tampere ist wie bereits in diesem Jahr Hauptspielort. Ursprünglich hätte vom 5. bis 21. Mai 2023 in St. Petersburg gespielt werden sollen. Zuvor war Russland auch die Junioren-WM 2023 in Nowosibirsk und Omsk entzogen worden. Von der laufenden WM in Tampere und Helsinki waren die Russen ebenso wie Belarus im Vorlauf ausgeschlossen worden.