Seven.One sichert sich TV-Rechte für Eishockey-WM ab 2024

"Eishockey boomt. Die deutsche Nationalmannschaft spielt seit Jahren in der Weltspitze mit. Deutsche Top-Spieler wie Leon Draisaitl oder Tim Stützle sind in der NHL sehr erfolgreich", sagte Alexander Rösler, Sportchef der zu Seven.One gehörenden Sportsendung "ran". Dazu komme, so Rösler weiter, "dass die WM 2027 wahrscheinlich sogar in Deutschland stattfinden wird."