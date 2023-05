DEB-Team stürmt ins WM-Halbfinale und löst Olympia-Ticket

"Ich bin einfach überglücklich, dass wir gewonnen haben", sagte Marcel Noebels: "Unglaublich, wieder einmal eine Teamleistung. Wir haben verdient gewonnen, waren sehr effektiv." Der Berliner glaubt fest an die Medaille, "weil wir unheimlich Bock drauf haben, und wir es endlich mal verdient haben". Am Samstag geht es gegen die USA in Tampere um den Einzug ins Finale und die erste WM-Medaille seit Silber 1953.